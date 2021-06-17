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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'in uzay aracı Shenzhou-12 istasyona kenetlendi

- Çin'in uzay aracı Shenzhou-12 istasyona kenetlendi

animasyon görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

Uzunlu Misyon Uzay İstasyonu Gesi Animasyon 


- Çin'in Dünya’nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotları taşıyan uzay aracı Shenzhou-12, istasyona kenetlendi. Çin, Dünya’nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna başlattığı ilk insanlı seferi başarıyla tamamladı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, ilk uzay istasyonunda görev alan 3 taykonotu (Çinli astronot) taşıyan uzay aracı Shenzhou-12'nin uzay istasyonundaki çekirdek modülü Tianhe'a başarıyla kenetlendiği duyuruldu. Pekin saati ile 09.22'de uzay aracının fırlatılmasından istasyona kenetlenmesine kadar tüm sürecin yaklaşık 6.5 saat sürdüğü belirtildi. Taykonot Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) ve Tang Hongbo (45), Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Taykonotların ilk hedefi 22.5 tonluk Tianhe modülünü kullanıma açmak. Çin’in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi’nden 29 Nisan’da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Çin'in uzay alanında attığı söz konusu son adım, ülkenin 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.
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