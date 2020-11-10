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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Çin'in üretici fiyat endeksi ekimde yüzde 2,1 düştü

- Çin'in üretici fiyat endeksi ekimde yüzde 2,1 düştü

Çin üretim tesislerinden görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

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- Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ekim ayında yıllık yüzde 2,1 düştüğünü, ancak aylık bazda değişmediğini bildirdi. Sanayi kuruluşlarının ara girdi olarak satın aldıkları ürünlere yönelik fiyat değişimlerinin eğilimini ve seviyesini yansıtan Çin'in alıcı fiyat endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüşle aylık yüzde 0,2 arttı. İlk 10 ayda, ÜFE ortalama yüzde 2 azaldı ve Çin'in alıcı fiyatları endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 2,6 düştü. Eylül ayına göre yüzde 0,1 daralma ile sanayi ürünleri fiyatı yıllık yüzde 2,7 oranında azaldı. Sanayi ürünleri arasında madencilik sektörünün fiyatı yüzde 5,1, ham madde sanayi fiyatı yüzde 6, işleme sanayi fiyatı ise yüzde 1,2 düşüş gösterdi. Tüketim mallarının fiyatları da yüzde 0,5 düştü. Tüketim malları arasında gıda fiyatları yüzde 0,8 arttı, giyim fiyatları yüzde 1,7, genel günlük ihtiyaç fiyatları yüzde 0,7, dayanıklı tüketim malı fiyatları ise yüzde 1,8 düştü.
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