- Çin'in 'Tianwen-1' keşif aracı başarıyla Mars yörüngesine girdi



- Çin'in "Tianwen-1" adlı keşif aracının 7 aylık yolculuğun ardından başarıyla Mars yörüngesine girdiği duyuruldu. Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) tarafından yapılan açıklamada, Mars'a gönderilen keşif aracı Tianwen-1'in başarıyla kızıl gezegenin yörüngesine girdiği bildirildi.

475 milyon kilometre kat ederek yörüngeye ulaşan keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek. Tianwen-1, 23 Temmuz 2020'de Çin'in Hainan eyaletinin kıyısındaki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanından Çin'in en büyük fırlatma aracı olan Long March-5 roketi ile fırlatılmıştı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Mars'a gönderilen insansız uzay aracı da dün kızıl gezegenin yörüngesine girmişti.



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