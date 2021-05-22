Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen’e ilk ayak izini bıraktı

- Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen’e ilk ayak izini bıraktı

Keşif aracının iniş platformunun rampasından Mars yüzeyine inişi

( PEKİN ) PEKİN

Misyon Savaş Tanrısı Mitoloji Tanrı Irak 


- Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inerken, Çin basınında, aracın Mars yüzeyiyle teması “Çin’in Kızıl Gezegen’deki ilk ayak izleri” olarak nitelendirildi. Çin Ulusal Uzay Dairesi’nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Pekin saatiyle bugün 10.40 (TSİ 15.40) itibariyle Mars’ın yüzeyine inerek araştırma ve keşif çalışmalarına başladı.
Çin basınında, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inen keşif aracının Mars yüzeyiyle teması, “Çin’in Kızıl Gezegen’deki ilk ayak izleri” olarak nitelendirildi. Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars’ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi toplayacak. 15 Mayıs’ta Mars yüzeyine inmişti Çin’in Tianwen-1 (Göğe Sorular) adı verilen Mars misyonu, bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gezgin araçtan oluşuyor. Tianwen-1, geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de uzaya fırlatılmış, Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong" da şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı. Gezgin ile iniş aracından oluşan kabinin 15 Mayıs günü Mars’ın kuzey kesimindeki Utopia Planitia’ya iniş yaptığı açıklanmıştı. Böylelikle Çin, ABD’nin ardından Mars’ın yüzeyine iniş yapan ve yüzeyde keşif aracı kullanan ikinci ülke oldu. Sovyetler Birliği’nin 1971 yılında Mars’a iniş gerçekleştiren aracı ise inişin ardından sinyal vermeyi kesmişti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement