Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'in kuzeybatısında vahşi pandalar görüntülendi

- Çin'in kuzeybatısında vahşi pandalar görüntülendi

Qinling Dağları'ndaki vahşi pandaların görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

Kamera Gesi Panda 


- Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda görüntülendi. Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda, orman korucuları tarafından kamerayla görüntülendi. Dev panda ulusal parkının Huayang koruma istasyonundaki orman korucuları, devriye sırasında 3 kilometreden az bir mesafede 2 vahşi pandayı fark ederek kamera ile saniye saniye kaydetti.
Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor. Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı