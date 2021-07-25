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- Çin’i kum fırtınası vurdu
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Çin’i kum fırtınası vurdu

- Çin’i kum fırtınası vurdu

-Kum fırtınasından görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

Polis Gökyüzü Altın Kum Fırtınası 


- Çin’in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Çin’in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeni ile kentte gökyüzü sarı renge bürünürken, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile sürücülere otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.
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