Çin'e ulaşan ilk ihracat treni için karşılama töreni yapıldı



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çin’e ulaşan ilk ihracat treninin karşılanma töreninde yaptığı konuşmada Asya ile Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını ifade etti.

İkinci ihracat treninin de Çin’in Xi’an şehrine doğru yolda olduğunu anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenilerinin katlanarak ekleneceğine inandığını dile getirdi. Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul’dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edip; 19 Aralık 2020 tarihinde Çin’in Xi’an şehrine ulaşmıştı. İlk ihracat treni için Çin’in Xi’an kentinde bugün resmi tören yapılırken, Bakan Karaismailoğlu buraya video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi. “Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başladı” Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başladığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürmüştür. 42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık 2020 tarihinde Çerkezköy İstasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimiz; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin’e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur.” “İkinci ihracat trenimizde Çin’in Xi’an şehrine doğru başarıyla yolculuğuna devam ediyor” İkinci ihracat treninin de Çin’in Xi’an şehrine doğru yolda olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, trenin 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ettiğini vurgulayarak, "Canı gönülden inanıyorum ki; 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecektir. Bu düşüncelerle Çin’e ulaşarak demiryolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olması temenni ediyorum” diye konuştu.

Törende, Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping de konuşma gerçekleştirdi. Konuşmacılar Yeni İpek Yolu’nun dünya insanları için yeni fırsatlar oluşturacağını ve refahı yükselteceğini vurguladı. (MH-



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