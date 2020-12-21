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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çin'e gitmek için yola çıkan 42 vagonlu tren Sakarya’dan geçti

Çin'e gitmek için yola çıkan 42 vagonlu tren Sakarya’dan geçti

Trenin gelişi havadan görüntülenmesi

Gard Vagon Karya Yük Treni 

-Kısa bir süre garda duran yüklerin havadan görüntülenmesi
-Trenin gidişi
-Aktüel detaylar

( SAKARYA - DRONE) SAKARYA

- Çin'e gitmek için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Sakarya'ya ulaşırken 42 vagonlu trenin gelişi ve gidişi havadan görüntülendi. Çin'e gitmek için İstanbul'dan yola çıkan ihracat treni, bakım ve evrak işlemleri sebebi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdi. 42 vagon ve 42 konteynerden oluşan yük trenin arızalanan bir vagonu burada değiştirildikten sonra Sakarya'ya doğru yola çıktı. Sakarya Arifiye Gar'ına gelen tren kısa bir süre durakladıktan sonra yoluna devam etti. Yaklaşık 12 gün sürecek olan yolculuktan sonra Çin’e ulaşması beklenen tren havadan da görüntülendi. (BCT-
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