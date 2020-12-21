Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çin’e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

Çin’e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

-Tren geliş detay

Vagon Tonaj Kabil Makinist 

--Makinist röp ve trenin havadan görüntülenmesi

( BİLECİK - DRONE)- Çin’e gidecek ihracat treni Bilecik'e uğradı- Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya;"Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor" BİLECİK

- Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Bilecik'e ulaştı. 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Bilecik'te havadan böyle görüntülendi. İstanbul'dan yola çıkan, Marmaray'ı geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak ihracat treni, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 sonra ulaştıracak. Bu tren bugün Türkiye’de sayılı demiryolu rampalarının bulunduğu iller arasında olan Bilecik’e ulaştı. Trenin tonajı fazla olunca Bilecik-Karaköy arasındaki 12 kilometrelik demiryolu hattında bulunan rampaları çıkabilmesi için arkasına destek makinesi bağlandı. Tren bu makine ile 12 kilometre ilerledikten sonra Karaköy’e ulaşacak. Buradan destek makinesi geri döneceği öğrenilirken, trenin bir sonraki istasyonu Eskişehir olacak. " Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor" Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya, "Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdikten sonra hareket ettik. Halkalıdan yola çıkan makinist arkadaşlar Köseköy'de bize devretti. Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayene bittikten sonra Eskişehir'e devam edeceğiz" dedi.
Öte yandan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik İstasyon Tren Garı'na gelerek, yetkilerden bilgi aldılar. (CKT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement