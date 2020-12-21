Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çin’e gidecek 42 vagon, 42 konteynerlik ihracat treni Kocaeli’ye uğradı

Çin’e gidecek 42 vagon, 42 konteynerlik ihracat treni Kocaeli’ye uğradı

-Trenin hareket etme görüntüsü

Vagon Yük Treni Makinist 

--Röportaj
--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Kocaeli’ye ulaştı. Çin'e gitmek için İstanbul'dan yola çıkan ihracat tırı, bakım ve evrak işlemleri sebebi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdi. 42 vagon ve 42 konteynerden oluşan yük trenin arızalanan bir vagonu burada değiştirildi. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından tren tekrar yola çıktı. Yaklaşık 12 gün sürecek olan yolculuktan sonra trenin Çin’e ulaşması bekleniyor. Tren ile ilgili bilgi veren makinist İsmail Ertan, “Yaklaşık 10 yıldır bu görevi yapmaktayım. Bu Çin trenimizi sabah Halkalı'dan saat 04.50'de çıkarttık. Marmaray’dan geçirerek Anadolu Yakasına ulaştırdık. Sabah saat 08.30 sularında Köseköy’e gelmiş olduk. Bir kaç evrak işleri vardı, onlar halledildi. Şu an ise yola çıkıyoruz” dedi.
(FK-MK_
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement