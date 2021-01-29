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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çin’den korona virüs aşısı sevkiyatı sürüyor

Çin’den korona virüs aşısı sevkiyatı sürüyor

detaylar

Sosyal Medya Argo Hafta Sonu Lyon Kargo Uçağı 

-Aşıların uçaktan indirilmesi
-konteynerlerdan detaylar

( İSTANBUL -EK)- 3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de İSTANBUL

- Çin'den sipariş edilen Korona virüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağıyla Pekin’nden İstanbul’a getirildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Çinli Sinovac firmasından sipariş edilen korona virüs aşısının üç milyon dozluk ilk bölümü geçtiğimiz 30 Aralık'ta Ankara'ya ulaşmış, 10 milyon dozdan oluşan ikinci partinin 6,5 milyonluk ilk bölümü ise 25 Ocak Pazartesi günü İstanbul’a getirilmişti. Dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak yeni aşıların gelişine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek” açıklamasında bulundu. Bu doğrultuda ikinci parti aşıların ikinci bölümünü kapsayan korona virüs aşıları da, Pekin’den kalkan Türk Hava Yolları’na ait TK6175 sefer sayılı kargo uçağıyla bu sabah saat 06.00’da İstanbul Havalimanı’na getirildi.
Böylece 10 milyon dozluk ikinci parti tamamlanmış oldu. Uçaktan indirilen aşılar daha sonra gümrük işlemleri için depolara alındı.
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