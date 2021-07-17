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Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı

Çin’den gelen konteynerde 26 ton kimyasal madde yakalandı

Konteynerlerden görüntü

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-detay görüntüler

( İZMİR )- Eroin üretiminde kullanılan kimyasal maddeler konteynerden çıktı İZMİR

- İzmir’de Aliağa Limanı’nda eroin üretiminde kullanılan 26 ton 160 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon, Türkiye tarihinde tek seferde en fazla kimyasal madde ele geçirilen operasyon olurken 1 şahıs gözaltına alındı.İzmir’in Aliağa ilçesinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Limanı’na uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alarak harekete geçti. Ekipler, Çin’den yola çıkan ve Aliağa Limanı’na gelen konteyner yüklü gemiyi takibe aldı. Gemi içerisindeki konteynerlerde inceleme yapan ekipler, konteynerler içerisinde 120 varil uyuşturucu madde üretiminde kullanılan ve ağırlığı 26 ton 160 kilograma ulaşan Asetil Klorür Hidroklorik Asit ele geçirdi. Ele geçirilen kimyasal maddelerle 13 ton eroin yapılabileceği öğrenilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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