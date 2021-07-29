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- Çin’deki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin’deki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi

- Çin’deki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi

Henan eyaletinden detaylar

( PEKİN ) PEKİN

Sel Felaketi Milyar Dolar Şiddetli Yağış Ekonomi Felaket 


- Çin’in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Çin’in Henan eyaletinde 20 Temmuz’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi. Sel felaketinden 13 milyon 910 bin den fazla kişinin etkilendiği, yaklaşık 1.5 milyon hektarlık alandaki ekinlerin zarar gördüğü belirtildi. Henan Yardım Genel Federasyonu ve Çin Kızılhaç’ı Henan şubesinin 5.69 milyar yuan (yaklaşık 876 milyon 17 bin ABD doları) bağış aldığı kaydedildi. Yetkililer, ekonomik kayıpların 91 milyar yuan (14.1 milyar dolar) olduğunu tahmin ederken, yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yardım ve temizlik çalışmaları sürüyor.
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