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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'deki göçmen fil sürüsü güneydoğuya yöneldi

- Çin'deki göçmen fil sürüsü güneydoğuya yöneldi

Göç eden fil sürüsünün görüntüleri

Ormanlı Altın Göç Devlet Koruması Hayvan 

-Uçan insansız hava araçlarının görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'in Yunnan eyaletinde yaşam alanlarını terk eden 10'dan fazla fil, güneydoğuya yöneldi. 23 gün önce yolunu kaybederek sürüden ayrılan erkek bir fil ise şu anda sürüye 52 kilometre mesafe uzaklıkta bulunuyor. Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki 14 gezgin Asya filinden oluşan sürünün yaklaşık 4.6 kilometre güneydoğuya yöneldiği duyuruldu. Sürünün Yuxi kentinin Tadian ilçesindeki ormanlık alanda kaldığı belirtildi. 23 gün önce yolunu kaybederek sürüden ayrılan erkek bir fil ise şu anda sürüye 52 kilometre mesafede, Yuxi kentinin Hongta ilçesindeki ormanlık alanda bulunuyor. Filler izlenmeye devam ediliyor Hayvanlar, Yunnan'ın Xishuangbanna Dai Özerk İli'ndeki yaşam alanlarından ayrılıp yaklaşık 500 kilometre kuzeye doğru ilerlemişlerdi. Bir aydan uzun süredir hem hayvanların hem de bölgede yaşayanların güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alınıyor. Fillerin yolculuğunu gözlemlemek için insansız hava araçları ve personel de görevlendirildi. Pazartesi günü 209 kişi seferber edilirken, bin 573 vatandaş yaşadıkları yerlerden tahliye edildi ve fillere bir ton yiyecek ile 3.6 kilogram tuz verildi.
Çoğunlukla Yunnan'da yaşayan Asya filleri, Çin'de A seviye devlet koruması altında bulunuyor. Yoğunlaştırılmış koruma çabaları sayesinde, eyaletteki vahşi fil popülasyonu 1980'lerde 193 iken bugün yaklaşık 300'e çıktı.
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