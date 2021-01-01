- Çin’deki Emei Dağı’nda Tablo Gibi Kar Manzarası



- Çin’in karla kaplı Emei Dağı’nın tablo gibi kar manzarası, görenleri kendine hayran bıraktı. Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Emei Dağı karla kaplandı. Kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Emei Dağı beyaz güzelliği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Dağın tabloyu andıran manzarası dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor.



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