- Çin’de yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi



- Çin’de düzenlenen Moyang uçurtma festivalinde yüzlerce uçurtma gökyüzünü renklendirdi. Çin’in kültürel festivallerinden Moyang uçurtma festivali başladı.

Kültürel festival, Çin Uçurtma Derneği ve Guangdong Sosyal Spor Tesisleri’nin ortak çalışması ile Çin’in Guangdong eyaletinin Yangjiang şehrinde düzenlendi.

Festivale yüzlerce rengarenk uçurtma katılırken, 100 metreden daha uzun 5 adet ejderha uçurtması gökyüzünü süsledi. Çin’in farklı kentlerinden festivale gelen ziyaretçiler, festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak yeteneklerini sergiledi. Bir hafta sürecek festivalde, uçurtma yapma ve uçurtma sergisi düzenlenecek.



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