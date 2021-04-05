Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de yapılan drone şovu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

- Çin’de yapılan drone şovu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

-Drone gösterisinden görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

Tors İngilizce Irak Trol 


- Çin’in Şangay kentinde Hyundai Motor Company'nin lüks otomotiv bölümü Genesis Motors’un dronelar ile yaptığı gösteri Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Güney Kore merkezli Hyundai Motor Company'nin lüks otomotiv bölümü Genesis Motors, Çin pazarına girişini dronelar ile yaptığı gösteri ile kutladı. Şirketin Çin’in Şangay kentinde 3 bin 281 drone kullanarak yaptığı gösteri Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Markanın Çin CEO'su Markus Henne yaptığı açıklamada, gösterinin işleri farklı şekilde yapmak için cesur bir ruhu sembolize ettiğini ifade ederek, markalarının Çinli tüketicilere daha fazla deneyim ve ilham verici ürünler getireceği sözünü verdi. Genesis’in yaptığı gösteri, Çinli Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology şirketinin Ekim 2020’de 3 bin 51 drone kullanarak yaptığı şovu da geride bıraktı. Gösteri, İngilizce ve Çince olarak yazılmış “Merhaba Çin” mesajıyla sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement