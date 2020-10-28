- Çin’de trafik polisinden insanlık dersi

-Sağlık görevlilerinin kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahalesi



( HANGZHOU ) HANGZHOU



- Çin’de bir otobüs yolcusunun kalp krizi geçirmesinin ardından trafik polisi, otobüse hastaneye kadar eşlik etti. Çin’in Hangzhou kentinde bir şahıs otobüse binmesinin ardından kalp krizi geçirdi. Kritik durumda olan yolcuyu fark eden otobüs şoförü, trafiğin yoğunlaşmasının ardından trafik polislerinden yardım istedi. Trafik ekipleri, şiddetli yağışa rağmen hastaneye kadar trafiği açtı, otobüse eşlik etti. Sağlık görevlileri tarafından acil müdahale edilen yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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