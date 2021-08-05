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- Çin’de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin’de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi

- Çin’de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi

Tayfunun etkili olduğu noktalardan görüntü

( PEKİN ) PEKİN

Balıkçı Teknesi Gesi Şiddetli Rüzgar 


- Çin’de karaya ulaşması beklenen Lupit tayfunu nedeniyle 33 bin kişi tahliye edildi. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Lupit tayfunu nedeniyle alarma geçildi. Tayfunun kıyı bölgelerine yaklaşması nedeniyle 33 binden fazla kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Eyalet acil durum ofisi tarafından 43 sahil noktasına girişlerin kapatıldığı belirtildi. Tehlike nedeniyle 3 bin 500'den fazla balıkçı teknesi ve 6 bin 200 balıkçı limanlara geri döndü. Lupit tayfununun 3 gün boyunca etkili olması, şiddetli rüzgar ve fırtına getirmesi bekleniyor. Şiddetli yağışların aynı zamanda Zhejiang'ın güneydoğusu, Fujian'ın doğusu ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin güneydoğu kesiminde etkili olması tahmin ediliyor.
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