Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin'de Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına onay

- Çin'de Sinovac aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına onay

CoronaVac aşılarının üretildiği tesisten detaylar

( PEKİN ) PEKİN

Yan Etki Semptom 


- Çin, Sinovac şirketinin korona virüse karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımını onayladı. Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programlarında aşının uygulandığı yaş grupları genişletiliyor. Çin'de Sinovac Biotech şirketinin Covid-19'a karşı ürettiği "CoronaVac" aşısının 3-17 yaş aralığında kullanımına yeşil ışık yakıldı. Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong yaptığı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki çocuklara ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu ifade etti.
Yin, reşit olmayanların enfeksiyondan sonra ciddi semptom riski daha yüksek olan yaşlılara kıyasla aşılamada daha düşük önceliğe sahip olduğunu vurguladı. Faz I ve II klinik deneylerinden elde edilen ön sonuçlara göre aşı, 3 ila 17 yaşındaki katılımcılarda bağışıklık oluştururken, çoğunda hafif şekilde yan etkiler görüldü.
Yin ayrıca, iki dozdan sonra 3. dozun uygulandığı Faz II klinik denemesinin de tamamladığını aktardı. Çin'de Sinovac aşısı 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanıyordu.
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement