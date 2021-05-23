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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Çin’de şiddetli dolu ve fırtına maraton koşucularını vurdu: 21 ölü

- Çin’de şiddetli dolu ve fırtına maraton koşucularını vurdu: 21 ölü

kurtarma çalışmaları

( GANSU ) GANSU

Yarış Hava Sıcaklığı Basın Toplantısı Toplantı Dolu Yağışı 


- Çin'in Gansu eyaletinde maraton koşusu sırasında etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtınada en az 21 sporcunun hayatını kaybettiği belirtildi. Çin'in Gansu eyaletindeki Baiyin kentinde dün 100 kilometrelik dağ maratonunun yapıldığı Jingtai County’de şiddetli dolu yağışı, yağmur ve fırtına etkili oldu. Yarışmacılar hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle rahatsızlanırken, bazı yarışmacıların kayıp olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından yarışma durduruldu ve bölgeleye ekipler gönderildi. Arama kurtarma çalışmalarına bin 200’den fazla kişi katıldı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 21 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Yarışmaya katılan diğer 151 kişinin ise kurtarıldığı, hafif yaralanan 8 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Baiyin Belediye Başkanı Zhang Xuchen, düzenlediği basın toplantısında hava koşullarındaki ani değişiklik nedeniyle olayın yaşandığını ve eyaletin olayı araştırmak için özel bir ekip kurduğunu söyledi.

Dağ maratonuna toplam 172 kişinin katıldığı öğrenildi.
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