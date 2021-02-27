- Çin'de Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nın ilk benekli fok yavrusu doğdu

-Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nın Fok Bakıcısı Zhu Haojie röp



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- Çin'de Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nın ilk benekli fok dünyaya geldi. Çin'de Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nda benekli fok dünyaya geldi. Bu, parkın 2018 yılındaki açılışından bu yana doğan ilk benekli fok oldu. Anne adayını hamileliği ve doğum sırasında yakından izlemek için iki hayvan bakıcısı görevlendirildi. Doğum 1 saatten biraz fazla sürerken, anne bir erkek yavru doğurdu. Shanghai Haichang Okyanus Parkı'nın Fok Bakıcısı Zhu Haojie, "Fok yavrusunun durumu iyi ve annesine yakın yerlere yatmayı seviyor, güneşin tadını çıkarıyor. Eğer çağırırsa, annesi de onu beslemeye geliyor. Üçüncü ve dördüncü haftadan sonra yavrunun diyeti değişecek. Ona biraz yiyecek vereceğiz. Aynı zamanda tüy dökme sürecinden geçecek ve tüy dökme dönemi bittikten sonra kendi başına suya girebilecek" dedi.

2018'in sonlarındaki açılışından bu yana parkta 9 Adelie pengueni, 1 Pasifik beyaz yanlı yunusu, 2 Güney Amerika deniz aslanı ve 3 Asya küçük tırnaklı su samuru doğdu.



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