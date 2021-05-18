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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu - Panik anları kamerada

- Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu - Panik anları kamerada

kaçışan insanlar

Polis Deprem Kamera Uttu Kaçış 

-gökdelenin sallandığı anlar
-detay

( PEKİN ) - Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen korkuttu- Panik anları kamerada PEKİN

- Çin'inde Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandığı anlar paniğe yol açtı. Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza'nın yerel saatle 13.00 sıralarında sallanmaya başladığı bildirildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sallanan gökdelenin etrafında bulunanların yaşadığı korkuyla kaçıştıkları kameraya yansıdı. Panik anlarının ardından Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi. Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelen, Çin'deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunuyor.
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