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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'de robotlar, metrolarda dezenfektasyon için görev başında

- Çin'de robotlar, metrolarda dezenfektasyon için görev başında

- Yeni otonom robotun tanıtım görüntü, detay

( PEKİN ) PEKİN

Robotlar Metro İstasyonu Dezenfeksiyon Başkent Kabiliyet 


- Çin'in başkenti Pekin'deki metrolarda robotlar, korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında dezenfeksiyon işlemleri için görev yapıyor. Salgının başladığı Çin’de salgınla mücadele kapsamında otobüsler, metrolar sürekli olarak dezenfekte edilirken, dezenfeksiyon işlemlerinde robotlar görev alıyor. Pekin Demir Yolları (MTR), başkent Pekin'de metroları oksijenli su dezenfektanı püskürtülerek dezenfekte için kullanılacak yeni bir otonom robotu tanıttı. MTR tarafından yapılan açıklamada, otonom olarak çalışan robota görev alanının yüklenmesinin ardından en az insan teması ile dezenfektasyon işlemini gerçekleştirebildiği belirtildi. MTR Başkan Yardımcısı Tang Jımıng yaptığı açıklamada, "Robot tarafından püskürtülen oksijenli su dezenfektan, çok küçük çatlaklar gibi insanlar tarafından püskürtülen sıradan dezenfektanların ulaşamadığı yerlere ulaşabiliyor. Robot daha iyi bir dezenfekte kabiliyetine sahip, böylece virüsleri ve bakterileri daha etkili bir şekilde öldürebiliyor" ifadelerini kullandı. Korona virüsün yayılmasını önlemek adına Pekin'de bulunan 23 metro hattı ve 405 metro istasyonunda düzenli olarak yolcuların ateşi ölçülüyor ve metrolar her gün dezenfekte ediliyor.
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