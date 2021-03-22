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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de patlama: 5 ölü, 5 yaralı

- Çin’de patlama: 5 ölü, 5 yaralı

Patlama yerinden görüntüler

Hastane Gesi 

-Polisten detay

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde bir köy komitesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Panyu bölgesindeki Hualong kasabasında yer alan Mingjing köyünde patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamanın 59 yaşındaki köy sakinin bir köy binasında bulunan yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutuşturması sonucu meydana geldiği ifade edilirken, patlama “sabotaj” olarak nitelendirildi. 59 yaşındaki adamın da patlamada hayatını kaybettiği açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Yaralıların tamamı tedavi için hastaneye gönderildi ve dava soruşturma altında” denildi.
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