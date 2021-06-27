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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Çin'de panda ikiz doğurdu

- Çin'de panda ikiz doğurdu

Hayvanat bahçesindeki ikiz pandaların çeşitli görüntüleri

Hayvan Hayvanat Bahçesi Panda 

-Doğum anından çeşitli görüntüler
-İkiz pandaların çeşitli görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’deki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda ikiz dünyaya getirdi. Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan panda “Mangzai” ikiz yavru doğurdu. Chongqing Hayvanat Bahçesi, ilk yavrunun 161 gram, ikincinin ise 151 gram olarak doğduğunu açıkladı.
Hayvanat bahçesinde çalışan Yin Yanqiang, pandaların bu yıl hayvanat bahçesinde doğan ilk ikizler olduğunu söyledi.

2011'de doğan anne panda Mangzai, 2019'da da ikiz dişi yavru doğurmuştu. Chongqing Hayvanat Bahçesi şuanda 17 pandaya ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan dev pandaların dünya çapındaki sayısı 2020 yılında 633'e ulaştı. 2000'den az sayıda pandanın çoğunluğu ise Sichuan ve Shaanxi eyaletlerinde doğada yaşıyor.
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