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- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp

- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp

Binadan detay

Bild Nadan Altın Gesi Çökme 

-devam eden arama kurtarma çalışmaları

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’de Suzhou kentinde bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde bulunan bir otelin binası çöktü. Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, 3’ü kritik durumda toplam 8 kişi kurtarılırdı. Binanın yıkılma nedeni henüz bilinmezken soruşturma başlatıldı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.
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