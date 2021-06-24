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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin’de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı

- Çin’de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı

Gökyüzünde yıldızların görüntülenmesi

( SİNCAN ) SİNCAN

Gökyüzü Gesi Irak 


- Çin’in Sincar Uygur Özerk Bölgesi’nde kaydedilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Çin’in Sincar Uygur Özerk Bölgesi’nde Haziran ayında havanın açık olmasıyla gökyüzündeki yıldızlar net bir şekilde görüntülendi. Bölgenin yüksek kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, yıldızlar geceyi neredeyse aydınlatırken gökyüzü büründüğü renkle de kendine hayran bıraktı.
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