- Çin’de net bir şekilde görüntülenen yıldızlar hayran bıraktı

- Çin’in Sincar Uygur Özerk Bölgesi’nde kaydedilen görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Çin’in Sincar Uygur Özerk Bölgesi’nde Haziran ayında havanın açık olmasıyla gökyüzündeki yıldızlar net bir şekilde görüntülendi. Bölgenin yüksek kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, yıldızlar geceyi neredeyse aydınlatırken gökyüzü büründüğü renkle de kendine hayran bıraktı.
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