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- Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi

- Çin'de mısır hasadında 'drone' dönemi

Mısır tarlasında çalışan drone'ların görüntüleri

( PEKİN ) - Çin'de mısır hasadında "drone" dönemi PEKİN

Asad Dolar Gesi Mısır 


- Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde mısır tarlalarındaki 20'den fazla drone, ilaçlamada rol alarak çiftçilerin yükünü azaltıyor. Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Xiangyuan Köyü'nde mısır hasadına insansız hava araçları yardımcı oluyor. Köydeki 20'den fazla drone, zararlılara yönelik ilaçlamada rol alarak üretimin ve çiftçilerin gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyor. Havadan yapılan ilaçlama 10 gün içerisinde tamamlanacak ve 6 bin 667 hektarlık alana ulaşarak yaklaşık 154 bin 400 ABD dolarına mal olacak.
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