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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

- Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

kuyudaki çocuğun görüntüleri

Hastane Kurtarma Operasyonu İş Makinesi Kız Çocuğu 

-Kurtarma çalışmaları

( YUNNAN ) YUNNAN

- Çin’in Yunnan eyaletinde kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Çin’in Yunnan eyaletinin güneydoğusundaki Mengzi kentinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğu 40 santimetre çapındaki kuyudan çıkartmak için iş makinesi kullandı. İtfaiyeciler iş makinesiyle genişletilen kuyunun borularını kırarak kuyudan aşağı indi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma operasyonunun ardından çocuk kuyudan çıkarıldı. Küçük kız kuyudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, durumunun stabil olduğu belirtildi.
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