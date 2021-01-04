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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı

- Çin’de kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı

Buzdan oyulan uçak gemisinin çeşitli görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

Uzunlu Uçak Gemi Uçak Gemisi İlk Uçak Gemisi Başkent 


- Çin'in Harbin kentinde buzdan oyularak yapılan dev uçak gemisi hayranlık uyandırdı. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'de buzdan bir uçak gemisi inşa edildi. Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning’dan esinlenerek yapılan buzdan gemi, 50 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikte yapıldı. Gemi, 19 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 3 haftada tamamlandı. Kent meydanına inşa edilen buzdan gemi, büyük ilgi görüyor.
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