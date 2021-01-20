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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin'de karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor

- Çin'de karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor

Amfibik otobüsten çeşitli görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

Yabancı Turist Çizgi Film 


- Çin'de hem karada hem de suda gidebilen amfibik otobüs, görenlerin ilgi odağı oluyor. Çin'in orta kısımlarında bulunan Hunan eyaletindeki benzersiz amfibik otobüs, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Üzeri sevimli çizgi film karakterlerinin resimleriyle kaplı amfibik otobüs, hem karada hem de suda ilerleyebiliyor. Otobüs, yolcularına hem yolda hem de su yüzeyinde keyifli bir manzara sunuyor.
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