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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi

- Çin'de İlk Kez Bir Aşıya Yaygın Kullanım Onayı Verildi

Çinli Sinopharm'ın geliştirdiği aşı

Misyon Lyon Bild Sağlık Çalışanları 

-Bir kişinin aşılanma anı
-Aşıya onay verilen an

( PEKİN ) - Çin'de ilk kez bir aşıya yaygın kullanım onayı verildi PEKİN

- Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısı, ülkede yaygın kullanım izni verilen ilk aşı oldu. Çin Ulusal Medikal Ürün İdaresi Başkan Yardımcısı Chen Shifei, Sinopharm’a bağlı CNBG tarafından geliştirilen aşıya yaygın kullanım onayı verildiğini belirtti.
Chen, şirket tarafından dün yayımlanan sonuçlara göre, klinik deneylerin aşının yüzde 79.34 etkili olduğunu gösterdiğini hatırlatarak, onaydan sonra da ilgili denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Çin’de şu ana dek 14 aşı adayı için insanlı deneyler yürütülmesi onaylanırken, bunlardan 5’inin üçüncü aşama klinik deneylere geçtiği bildirildi.
İzin alan ilk aşı Sinopharm’ın geliştirdiği inaktif aşı, söz konusu aşı adayları arasında yaygın kullanım izni alan ilk aşı oldu. Çin’de üçüncü aşama klinik deneyleri yürütülen bazı aşılar daha önce acil durum kullanım onayı almıştı. Bu kapsamda, Haziran ayının başından bu yana 4.5 milyon doz aşı kullanıldığı, sağlık çalışanları, gümrük personeli ve ülke dışına giden devlet görevlileri dâhil olmak üzere yüksek riskli gruplara aşı yapıldığı bildirildi.
Diğer yandan, Çin sağlık birimleri, Çin halkının tamamına ücretsiz olarak aşı yapılmasının sağlanacağını açıkladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, Covid-19 aşılarının halka ücretsiz olarak sunulacağını söyledi.

Çinli aşı üreticisi Sinopharm, dün yaptığı açıklamada, geliştirilen aşının yüzde 79,34 oranında etkiye sahip olduğunu duyurmuştu. Şirketin açıklamasında, mutasyonların aşının etkisine tesir ettiğine dair bir bulgu olmadığı kaydedilmişti. Gönüllülerin vücutlarındaki antikor seviyesinin altı ay boyunca yüksek düzeyde korunduğu bilgisi verilmişti.
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