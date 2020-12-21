- Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı



. Çin’in kuzeyindeki Tianjin şehrinde, insansız hava araçlarıyla



en uzun animasyon performansıyla yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Animasyon, Tianjin Üniversitesi’nde toplam 600 İHA tarafından sahnelendi. Gösteri 26 dakika 19 saniye sürdü. Animasyonda, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un hayat hikayesi de anlatıldı. İHA’lar Tianjin merkezli EFY Teknoloji şirketi tarafından geliştirildi.



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