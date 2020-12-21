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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı

- Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı

İHA’larla görüntü

( PEKİN ) PEKİN

Rekor Ressam Forma Hayat Hikayesi Animasyon 


. Çin’in kuzeyindeki Tianjin şehrinde, insansız hava araçlarıyla

en uzun animasyon performansıyla yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı. Animasyon, Tianjin Üniversitesi’nde toplam 600 İHA tarafından sahnelendi. Gösteri 26 dakika 19 saniye sürdü. Animasyonda, Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un hayat hikayesi de anlatıldı. İHA’lar Tianjin merkezli EFY Teknoloji şirketi tarafından geliştirildi.
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