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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin’de Görüntülenen “gökkuşağı Bulutları” Hayranlık Uyandırdı

- Çin’de Görüntülenen “gökkuşağı Bulutları” Hayranlık Uyandırdı

Gökkuşağı bulutlarının çeşitli görüntüleri

( PEKİN ) - Çin’de görüntülenen “gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı PEKİN

Gökkuşağı Irak 


- Çin’deki Lugu Gölü’nün üzerinde görüntülenen “gökkuşağı bulutları” görenleri kendine hayran bıraktı. Ender ortaya çıkan “gökkuşağı bulutları" Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Lugu Gölü'nün üstünde görüntülendi. Gökyüzünü renkli ışıklarla süsleyen bulutlar, görenleri kendine hayran bıraktı. Bu doğa olayına güneş ışınları ve bulutlardaki buz kristali yapıları neden oluyor.
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