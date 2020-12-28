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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin’de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı

- Çin’de foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı

Kurtarma operasyonu

( HENAN ) HENAN

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Foseptik Çukuru Oksijen İtfaiyeciler 


- Çin'in Henan eyaletinde foseptik çukurunda mahsur kalan işçileri itfaiyeciler kurtardı. Çin'in Henan eyaletinin Kaifeng şehrinde iki işçi 3 metre derinliğindeki foseptik çukurunda mahsur kaldı. İtfaiyeciler oksijensiz kalan baygın haldeki işçilere, kurtarma operasyonu öncesi oksijen verdi. Daha sonra fosseptik çukuruna inen bir itfaiyeci işçileri yukarı çıkardı. Kurtarılan işçilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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