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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Çin’de Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu

- Çin’de Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu

-Yangliuqing kasabasının gece görünümünden çeşitli görüntüler

Çizgi Film 

--Turistlerin çeşitli görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Yangliuqing kasabasında gerçekleştirilen Fener Festivali’nde sokaklar ışıklarla renklendi. Sokaktaki çizgi film karakterli fenerler, binaları süsleyen kırmızı fenerler ve göz kamaştırıcı neon ışıklar gece saatlerinde kasabayı aydınlattı.
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