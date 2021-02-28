- Çin’de Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu

- Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Yangliuqing kasabasında gerçekleştirilen Fener Festivali’nde sokaklar ışıklarla renklendi. Sokaktaki çizgi film karakterli fenerler, binaları süsleyen kırmızı fenerler ve göz kamaştırıcı neon ışıklar gece saatlerinde kasabayı aydınlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım