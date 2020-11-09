- Çin'de fabrikada patlama

-detay



( PEKİN ) PEKİN



- Çin'in Quzhou kentinde yer alan ve kimyasal madde üretilen bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Quzhou kentinde kimyasal madde üretilen fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.



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