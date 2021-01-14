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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı

- Çin'de fabrikada patlama: 1 ölü, 7 yaralı

patlamanın meydana geldiği bölge

( PEKİN ) PEKİN

Fabrika Bild Gesi 


- Çin'in Tianjin kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Çin'in Tianjin kentinde otomobil parçalarının üretildiği bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tianjin Acil Durum Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, serbest ticaret bölgesindeki fabrikada meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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