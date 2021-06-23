- Çin'de elektrik trafo merkezinin denetiminde İHA kullanılmaya başlandı

-Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nde yerel bakım ekibi şefi Xu Haiqi



( XIANGNING ) XIANGNING



- Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 220 kilovolt kapasiteli elektrik trafo merkezi, tesisin denetimi için insansız hava araçları



kullanmaya başlandı. Gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte insansız hava aracının



kullanıldığı alanlar da her geçen gün artıyor. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan 220 kilovolt kapasiteli elektrik trafo merkezi, tesislerini denetlemek için insansız hava araçları



kullanmaya başladı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nin trafo merkezinde, dış mekanda bulunan tüm ekipmanı kapsayacak 100'den fazla uçuş noktasını devriye gezecek olan insansız hava araçlarının kurulumu gerçekleştirildi.

İnsansız hava araçlarının kullanımı, manuel olarak gerçekleştirilen denetimler için gereken süreyi büyük ölçüde azaltarak iş verimliliğini arttırıyor. Xinjiang Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nde yerel bakım ekibi şefi Xu Haiqi, merkezin denetiminde İHA kullanımına yönelik verdiği bilgide, "Önceden bir bakım işçisinin 220 kilovoltluk bir trafo merkezinin denetimini tamamlaması 4.5 saat sürüyordu. Şimdi İHA'ları kullanmaya başladığımızdan beri denetimlerin süresi büyük ölçüde azaldı. İHA'ların manuel denetimlerin yerini alma oranı ise yüzde 79'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

