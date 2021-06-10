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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi

- Çin'de derin denizleri gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirildi

Robot balığın görüntüleri

Atmosfer Teknoloji Okyanus Salyangoz Deniz Seviyesi 

-Profesör Li röp
-detay

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'in Zhejiang Üniversitesi'nden bilim insanları, okyanus ortamını daha iyi gözlemleyebilmek için yumuşak robot balık geliştirdi. Çin'in doğusundaki Zhejiang Üniversitesi'nden Çinli bilim insanları, okyanusun derin sularının incelemek için doğadan ilham alarak yumuşak robot balık geliştirdi. Robot balık, deniz seviyesinin 10 bin 900 metre altına uzanan Mariana Çukuru'nda yüzgeçlerini çırparak bilim dünyasına ışık tutuyor. Biyonik akıllı balık, 22 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık bir A4 kağıdı boyutuna denk gelen 28 santimetrelik kanat genişliğinde. Zhejiang Üniversitesi'nde Profesör Li Tiefeng robot balığa yönelik, "Derin okyanus çukurunda yaşayan salyangoz balığından ilhamla modellendi. Çukurun yüksek hidrostatik basıncına dayanabiliyor. Okyanus canlılarından aldığımız ilham, okyanus ortamını daha iyi gözlemleyebilmek için bu robotu tasarlamamızı sağladı. Okyanusun bilinmeyen derinliklerini keşfetmemiz karşısında o da bize ilham vererek okyanus teknolojisi geliştirmemizde yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. 10 bin 900 metre derinlikte bulunan deniz tabanındaki hidrostatik basınç 110 megapaskal civarında, yani yaklaşık bin 100 atmosferik basınca sahip. Bu, 1 tonluk bir aracın bir parmağın ucuna konmasıyla ortaya çıkacak basıncına denk.
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