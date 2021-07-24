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- Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü

- Çin'de depoda yangın: En az 14 ölü

Yangının çıktığı depodan dumanlar çıkması

Yangın Gesi Başkent 

-Deponun etrafında toplanan insanlar

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’de bir depoda yangın çıkması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Çin’in Jilin eyaletinin başkenti Changchun'daki sanayi bölgesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kurtarma çalışmalarının öğle saatlerinden bu yana devam ettiği belirtildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, yangında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların 12'sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.
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