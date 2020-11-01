- Çin'de demiryolu köprüsü çöktü: 7 ölü, 5 yaralı

- Çin'in Tianjin kentinde bulunan demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan demiryolu köprüsü, onarım çalışmaları sırasında çöktü. Yerel yetkililer Binhai Yeni Bölgede meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldı.
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