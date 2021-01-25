- Çin'de çocuk fişeği kanalizasyona atınca ortalık savaş alanına döndü



- Çin’in Sichuan eyaletinde bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atınca rögar kapakları havaya uçtu. Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu. Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.



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