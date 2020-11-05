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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Çin’de Çember Sakallı Penguen’in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi

- Çin’de Çember Sakallı Penguen’in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi

Antarktik pengueninin yumurtadan çıkma anı

( PEKİN ) PEKİN

Yumurta 


- Çin’de bulunan Harbin Polarland akvaryumunda yılın ilk antarktik pengueni dünyaya gözlerini açtı. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar ilgiyle izlendi. Çin’in Heilongjiang eyaletinin kuzey doğusunda bulunan Harbin Polarland akvaryumunda Salı günü yılın ilk antarktik pengueni dünyaya geldi. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar saniye saniye görüntülendi. Akvaryum yetkilileri tarafından çekilen görüntüler ilgiyle izlendi. Yetkililer, minik penguenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


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