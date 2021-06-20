- Çin’de bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı



- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede bir milyar dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldığı belirtildi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başladığı düşünülen Çin'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının bir milyarı geçtiği belirtildi. Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin’in başkenti Pekin’de halkın yüzde 80’inin aşılandığı belirtildi. Çin’de Mart ayının sonunda hızlandırılan aşılama kampanyası kapsamında 25 gün içerisinde uygulanan aşı dozu sayısı 100 milyondan 200 milyona, 16 günde 200 milyondan 300 milyona, 6 günde ise uygulanan doz sayısı 800 milyondan 900 milyona yükseldi. Çin'de geçtiğimiz yıldan bu yana toplam 21 Covid-19 aşısı klinik çalışmalara başladı.

Şu ana kadar 4 aşıya pazarlama için onay verilirken, 3 aşı ülkede acil kullanım için onaylandı. Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin, bu yılın sonuna kadar Çin'deki nüfusun en az yüzde 70'inin aşılanmasının planlandığını açıkladı.

Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla aşı yapıldı Bloomberg’in derlediği Covid-19 aşı verilerine göre, dünya genelinde 180 ülkede 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandı. Verilere göre dünyada günlük uygulanan aşı dozu sayısı ise 38,5 milyon doz olarak kayıtlara geçti. Çin’in ardından en çok aşı uygulayan ikinci ülke 317 milyon 117 bin 797 doz ile ABD olurken, en çok aşı yapılan üçüncü ülke ise 276 milyon 255 bin 304 doz ile Brezilya oldu. Türkiye de aşılama sırlamasında 41 milyon 131 bin 456 doz ile 9’uncu sırada yer aldı.

