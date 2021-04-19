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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çin'de bin 500'e yakın drone izleyenlere görsel şölen yaşattı

- Çin'de bin 500'e yakın drone izleyenlere görsel şölen yaşattı

- Dron gösterisinden görüntüler

( ŞANGHAY ) ŞANGHAY

Sosyal Medya Game Gökyüzü Ziyaretçiler 


- Çin'in Şangay kentinde 17 Nisan'da oyun firması Cygames tarafından geliştirilen "Princess Connect! Re: Dive" oyununun piyasaya sürülmesinin 1. yıl dönümü, bin 500'e yakın drone’un kullanıldığı bir gösteri ile kutlandı. Gösteri sırsında drone’lar, gökyüzüne oyunun devasa bir QR kodunu çizdi. Çin'in Şangay kentinde 17 Nisan'da, bir oyun firması olan Cygames tarafından geliştirilen "Princess Connect! Re: Dive" oyununun Çince versiyonunun piyasaya sürülmesinin 1. Yılı, bin 500'e yakın drone ile düzenlenen gösteri ile kutlandı. Şangay kentinde yer alan Huangpu Irmağı üzerinde düzenlenen kutlamada drone’lar, oyunda yer alan karakterleri gökyüzüne çizdi. Drone’lar ayrıca gösteri sırasında, ziyaretçilerin video oyununu indirebilmeleri için gökyüzüne büyük bir taranabilir QR kodu da çizdi. İzleyiciler, QR kodu telefonlarına okutarak oyunun indirme sayfasına ulaştı. Bilibili adlı bir video paylaşım sitesi ise, oyunun 1. yıl dönümünü kutlamak adına düzenlenen drone gösterisine ev sahipliği yaptı. Drone’ların gösterisi ise izleyenlere görsel şölen yaşatırken, kutlamaya ait görüntüler ise, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
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