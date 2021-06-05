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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

- Çin'de bıçaklı saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

yerde kanlar içinde kalan yaralıdan detay

( ANHUI ) ANHUI

Polis Hastane Bıçaklı Saldırı Kamera Saldırı 


- Çin'in Anqing kentindeki gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Anqing kentinde bir adam, yoldan geçenlere bıçakla saldırdığı bildirildi.
Yerel saatle 16.29 sıralarında ihbar aldıklarını belirten polis, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kanlar içinde kalan yaralıların yerde yattığı anlar kameraya yansıdı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başladığı aktarıldı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.
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