Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin'de 8 ay sonra korona virüsten ilk ölüm

- Çin'de 8 ay sonra korona virüsten ilk ölüm

Pekin detay

Misyon Bild Semptom 

-Hebei eyaleti temizleme çalışmaları

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Mayıs ayından bu yana ilk kez korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk görüldüğü Çin'de 8 ay sonra ilk kez korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte salgında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 4 bin 635'e yükseldiği bildirildi.
Mayıs ayından ilk kez kaydedilen ölümün Çin'in aylardır salgında en kötü dönemini geçiren Hebei eyaletinde gerçekleştiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 138 yeni vaka, 78 yeni asemptomatik vaka tespit edildiği aktarıldı. Bu sayının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtilirken, toplam vaka sayısının 87 bin 844'e ulaştığı ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı