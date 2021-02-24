- Çin’de 350 yıllık kapok ağacından kartpostallık görüntüler



- Çin'in güneyinde bulunan 350 yaşındaki kapok ağacı bahar aylarının yaklaşmasıyla çiçeklenirken, kartpostallık görüntüler oluştu. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bulunan 350 yaşındaki kapok ağacı yaklaşan baharın etkisiyle çiçek açtı. Ağaç dallarının büyük kırmızı çiçeklerle bezenmesi ile kartpostallık görüntüler oluştu. Kapok ağacının, havaların erken ısınması nedeniyle normalden bir ay önce yani bu ayın sonunda tamamen çiçek açması bekleniyor.



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